La legendaria agrupación británica Rolling Stones publicó finalmente publicó el álbum que reinicia su carrera que se gestó desde hace 62 años. La producción, que lleva el nombre “Hackney Diamonds”, fue lanzada después de 18 años de no publicar un disco propio y llamó la atención la forma en que lo anunciaron.

La estrategia de marketing con la que regresaron inició con la publicación de una falsa publicidad en un periódico de un pueblo del Reino Unido, pasando por la proyección de su beso icónico en diferentes monumentos del mundo y anunciando colaboraciones con artistas Lady Gaga.

Mientras tanto, la consulta a Statista, bajo el nombre de “Los Abuelos del Rock”, publicó el listado de las agrupaciones de rock más longevas de la historia que siguen haciendo música en la actualidad, que sobrepasan los 50 años de trayectoria artística. Estas son:

(Vea también: Horóscopo para hoy 20 de octubre del 2023: ¿Qué te deparan los signos zodiacales? )

Rolling Stone (1962): La más antigua de todas es la emblemática banda británica, que sentó las bases del género, y acabó de lanzar su álbum de estudio número 24 con el que suman 62 años de carrera artística. Los integrantes que hoy conforman el grupo son el Ronnie Wood, último en ingresar, junto con los legendario Mick Jagger y Keith Richard, miembros fundadores. Jagger recientemente fue elegido por la revista homónima a la banda como el mejor vocalista de rock de todos los tiempos.

The Who (1962): Esta es otra de las bandas fundacionales del rock británico, que inició con los vocalistas Roger Daltrey y los instrumentos armónicos de Pete Townshend y que se mantienen vigentes. La banda fue conocida por su shows en los escenarios, en donde rompían instrumentos, como también por éxitos como “Baba O’Riley” y servir de inspiración para grupos posteriores como Led Zeppelin. Su última producción de estudio fue en 2019, llamada “Who”, con la que completaron un total de 12, que los mantienen en la actualidad girando por distintos escenarios.

Scorpions (1965): Esta es quizá la banda con mayor trascendencia del rock alemán y unas de las importantes del heavy metal. “Wins Of Change” es su canción con mayor reconocimiento convirtiéndose en un ícono político en Estados Unidos. Han grabado un total de 20 álbumes de estudio en sus 58 años de carrera. El último de ellos fue lanzado el año pasado bajo el nombre de “Rock Believer”, con el que iniciaron un gira por varias ciudades del mundo que se ha extendido hasta este 2023, en las que figura como único miembro fundador vigente el guitarrista Rudolf Schenker.

(Lea también: Tras su separación con Shakira, empresa de Piqué reporta millonaria pérdida )

Jethro Tull (1967): Con esta agrupación entramos al rock progresivo británico que ha sido liderada por el vocalista y flautistas Ian Anderson, quien se mantiene vigente y ha sido el mayor compositor de sus producciones, que alcanzan 23 álbumes de estudio. “RökFlöte” es su más reciente disco, lanzado este año, con el que completan 56 años de actividad.

Fleetwood Mac (1967): Una agrupación que ha sufrido cambios constantes, sin embargo se mantienen vigentes en la actualidad después de 56 años. Sus sonidos han pasado por el blues, el soft rock, flok rock, el pop rock, sonido que mantienen en la actualidad, con el que grabaron su último álbum de estudio en 2018. Sin embargo, han grabado un par más en vivo, puesto que siguen girando por diferentes partes del mundo, pues es considerada una de las bandas más exitosas de la historia del rock, con canciones que superan las mil millones de reproducciones como “Dreams” o “The Chain”.

Deep Purple (1968): Esta banda registra 22 álbumes de estudio mezclando el hard rock con el rock progresivo, rock sinfónico y demás subgéneros. El baterista Ian Paice se mantiene como miembro fundador desde hace 55 años que se fundó la agrupación en el Reino Unido.

Lee También

Queen (1970): Sin la inigualable voz del recordado Freddie Mercury esta banda sigue rodando por distintos escenarios internacionales con el habilidoso guitarrista Brian May, quien sigue presente desde hace 53 años. Son 15 álbumes en su historial entre los que se destaca “Greatest Hits”, como el más vendido en la historia del reino Unido y que integra la emblemática “Bohemian Rhapsody”.

Aerosmith (1970): Se conoce como una de las bandas más populares que consolidó el sonido hard rock y hard pop, que curiosamente mantiene la mayoría de sus miembros fundadores como el vocalista Steven Tayler, el bajista Tom Hamilton, el baterista Joey Kramer y los guitarristas Joe Perry y Brad Whitford, quien ingresó un año después de la fundación. Completan 15 discos de estudio que los mantienen en la gira actual, llamada “Peace Out: The Farewell Tour” cantando clásicos como “Dream On” y “I’Dont Want To Miss A Thing”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.