Un anuncio publicado en el diario londinense Hackney Gazette ha despertado un interés especial en los amantes de la música y en los internautas. Y no es para menos: la publicidad sería el primer paso de una campaña de expectativa que terminaría en pocas semanas con el lanzamiento al público del álbum de estudio número 31 de la mítica banda inglesa The Rolling Stones.

Anyone see this? An ad ran in Hackney Gazette for a company called Hackney Diamonds teasing Rolling Stones song titles. Their est. date is 1962, same year Stones formed. Website seems to be run by Universal Music, the Stones’ label. A clue their long-awaited new LP is on its way? pic.twitter.com/DFSnb2WE48

— Simon Harper (@Simon__Harper) August 21, 2023