En un nuevo episodio de su podcast, el estadounidense habló sobre los rumores que había alrededor de su vida marital. Ante esto, respondió que ya hace unos meses tomaron, junto a su expareja, la decisión de darse un tiempo y estar separados después de 10 años de relación.

Respecto a las fotografías de Megan con el cantante Machine Gun Kelly y las versiones que dicen que estarían saliendo, Green dijo que entiende que por el momento solo son amigos, y no quiere que los vean a ellos como los malos.

“Por lo que me han dicho, es un tipo muy simpático y muy auténtico. Me lo creo, ella suele acertar con la gente. No quiero que la gente piense que ellos son los malos y yo la víctima ni nada de eso porque no es así, esto es algo nuevo para nosotros”, mencionó el actor, según recoge la revista Hola!

Finalizó señalando que mantiene una buena relación con su expareja por el bien de sus tres hijos, y explicó que de hecho han compartido algunas salidas los cinco como familia luego de la separación. “Siempre la amaré y sé que ella siempre me amará”; con esta frase cerró el tema.