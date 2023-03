En septiembre del año pasado y después de muchos rumores, el futbolista Matías Mier confirmó, a través de sus redes sociales, su separación de Melissa Martínez, quien fue su esposa por tres años.

“Me siento en la obligación de comunicarles que después de más de 5 años de relación con Melissa, hicimos un alto y decidimos seguir por caminos separados… En mi humanidad, admito haber tomado decisiones equivocadas, y haber causado dolor a una mujer excepcional que estuvo conmigo incondicionalmente y me dio todo su amor, razón por la que le pido perdón principalmente a ella y todo aquel que sin ser mi intención ha sido afectado por mi actuar”, escribió en un comunicado que, luego, eliminó de su perfil de Instagram.

Hasta el momento, la presentadora ha preferido guardar silencio. En sus redes sociales ha publicado, según sus seguidores, algunas indirectas, pero directamente, no se ha referido a lo que pasó con el futbolista uruguayo.

Matías Mier se fue de Colombia

Después de varios meses de la separación, el futbolista vinculado sentimentalmente con Valentina Rendón, una joven Periodista por quien, supuestamente, habría cambiado a Melissa, decidió irse del país para iniciar una nueva etapa personal y profesional, así lo confirmó en sus redes hace unos días. “Hoy me voy feliz del país que me acogió desde el primer día en que llegué, del lugar donde conocí miles de personas, donde viví momentos inolvidables y aprendí demasiado. Me voy de mi segunda casa, Colombia. Solo queda decir GRACIAS. Este no es un adiós, es un hasta pronto, porque me voy a cumplir mis sueños. Volveré con la gente que amo”, aseguró.

¿Matías Mier se refirió a su nueva novia y a su exesposa Melissa Martínez?

Mier se fue a jugar una temporada en Indonesia y, por lo que ha posteado en sus redes, parece ser que está muy feliz con el cambio de vida que tuvo. En una entrevista con el diario Ovación de Uruguay, el futbolista habló de su nuevo comienzo. “Mi momento lo defino con una felicidad enorme porque era un cambio que necesitaba después de seis años en Colombia y donde estaba intoxicado por cosas extrafutbolísticas. Gracias a Dios me salió esta oportunidad sin quererla y la estoy aprovechando al máximo. Estoy extremadamente feliz”, señaló.

Aunque el uruguayo no ha confirmado públicamente su nuevo noviazgo, hace unos meses, Rosa Codina, su progenitora, posteó una foto familiar donde también aparecía la joven con la que es relacionada el futbolista donde escribió: “hoy somos felices”. La postal fue muy criticada por muchos seguidores de la colombiana que no le han “perdonado” al jugador su supuesta infidelidad.