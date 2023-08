La tensión en ‘Masterchef’ regresó con la prueba de salvación. Todos los participantes buscaron hacer el mejor postre de café para convencer a los jueces y salvarse de la prueba de eliminación.

Unos confiados con su idea inicial, les apostaron a mezclas con chocolate, caso Carolina Acevedo. Otros, en cambio, tuvieron problemas con la preparación, como Diego Sáenz. El estrés y afán hizo que varios se equivocaran.

El emplatado fue el problema de algunos, que dejaron para los últimos minutos la decoración e improvisaron. Los jueces señalaron fuertemente este hecho y a muchos les bajaron el pulgar.

Sin embargo, el momento tenso del concurso fue cuando Juan Pablo Barragán pasó a presentar su ‘Tres pa tres’, el plato con café y uvas pasas.

El chef Christopher Carpentier probó el plato de Barragán y reaccionó negativamente: le dio con todo por el sabor amargo, ya que no coló bien el café.

“¿Por qué me hace esto, Juan Pablo?”, dijo lamentándose, luego invitó a Claudia Bahamón a probar el postre: “Mira, es que no digo mentiras…”.

Barragán, ante la cámara, mostró su descontento: “Me cansa que todo tiene que ser de una manera”.

No obstante, el momento ‘caliente’ fue cuando Barragán le refutó: “O sea, es que no todo el café se toma como ustedes creen, con respeto lo digo. Hay un café rico en el campo que se toma con algunas pepitas y no queda totalmente colado”.