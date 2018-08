Ahí se destacaron la actriz Estefanía Borge, la exprotagonista Catalina Gómez, el influenciador Susano José, y el humorista Piter Albeiro, que fue el que ganó.

Esto incomodó a Hurtado, que pensó que iba a estar entre los finalistas, pues sentía que había hecho un buen trabajo.

Por eso, empezó a hacer gestos de decepción, comentarios (¿de mal perdedor?), y hasta lloró en declaraciones que dio sobre la prueba.

Primero empezó como victimizándose porque otros competidores le dicen que él sigue ahí “por suerte, y luego mostrándose optimista con su plato.

“Desperté con esa seguridad y ese: ‘Yo también puedo hacerlo’; esto no es un don de nadie. Eso me emociona: ‘Mire, el bruto de Carlos Hurtado también hizo unas alas a las finas hierbas’. Cocina de la alta gourmet. Y se puede. ¡Ay, eso me emociona mucho!”, añadió.

Sin embargo, después expresó frases sugiriendo que a algunos de sus contrincantes, quizás, les había quedado el reto más fácil.

“Para nadie es un secreto que Piter vive en Estados Unidos, y en Estados Unidos la BBQ es como la aguapanela para nosotros”, aseguró.

Más adelante, además, volvió a aparecer como si estuviera a punto de llorar, señalando las razones por las que creían que debió estar entre los finalistas.

“Sé que suena ridículo venir a decir esto acá, pero solo hasta que uno lo prepara acá con este amor y esta pasión entiende muchas cosas, ¿no?”, expresó, al tiempo que simulaba secarse las lágrimas.

Al final, antes de que los jurados dieran el veredicto del ganador, Hurtado igualmente se puso a hacer comentarios sobre el reto a otra concursante, María José Martínez, a la que tampoco le seleccionaron su plato.

“Más feliz, así no haya quedado la de espinaquita, con salecita, y la rematé con las hierbitas. ¡Muy vacano!”, manifestó como resignado.

Y luego volvió a aparecer con lágrimas, mientras decía:

“Es la primera vez que termino con el tiempo. Hoy creo que hice algo bien. ¡Sí se puede! Y si pude yo, puede usted, y puede todo el mundo. ¡Qué chévere; eso me gusta!”.

Todo lo sucedido con Hurtado puede verse en el video del capítulo del lunes (minutos 23:10, 33:36, 39:20 y 39:36), publicado por Canal RCN en su sitio web.