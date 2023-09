En el capítulo de ‘Masterchef’ de este 15 de septiembre se desarrolló el reto de salvación en el que los cocineros tuvieron que preparar un plato con cerdo como ingrediente.

Cada concursante tuvo 60 minutos, menos ‘Nela’ González y Carolina Acevedo. Esta última fue la que más se vio perjudicada, pues solo contó con 28 minutos para hacer la comida.

La actriz se demoró en la despensa y fue castigada con tiempo, esto la llevó a tener una crisis nerviosa, se puso a llorar y fue pesimista antes de la prueba; sin embargo, sus compañeros la apoyaron y animaron.

El tiempo empezó y el estrés se apoderó de varios participantes, como Marta Isabel Bolaños, que no aprovechó sus 60 minutos para hacer el preparativo. Los otros cocineros se vieron desesperados y algo tensos.

Carolina Acevedo, curiosamente, estaba tranquila después de lo que pasó. Algo resignada, sí; pero el destino le tenía una sorpresa.

Cuando Claudia Bahamón anunció la finalización del tiempo, muchos no habían podido culminar de la mejor forma el plato. No obstante, ese no fue el caso de Carolina.

“Mientras estaba sin cocinar, fui organizando mis ideas para no empezar a la loca”, dijo Acevedo ante la cámara. Es decir, ella planeó su estrategia para intentar ahorrar el mayor tiempo posible al momento de empezar a hacer el preparativo.

Los jurados deliberaron y eligieron a Carolina Acevedo como la ganadora del reto de salvación. Ella no podía creer que pasó de la desazón a la felicidad en 28 minutos, lo que duró su reto.

“Usted, Caro… bien. ¿Qué le pasó?”, dijo Nicolás de Zubiría al felicitarla; ella, mientras tanto, no pudo parar de llorar de la alegría.

Con un plato simple, pero bien preparado, Carolina les dio una lección a todos al conseguir quitarse el delantal negro en el ‘reality’.

Para el próximo capítulo los concursantes deberán luchar su continuidad en el programa en la prueba de eliminación de ‘Masterchef’.