“Debían cocinar el mejor plato de su vida”, eso dijeron los chefs en este reto de eliminación de ‘Masterchef’. Sin embargo, hubo muchas equivocaciones en los platos de varios participantes y los chefs tuvieron que elegir quién fue el que más se equivocó para sacarlo.

Después de la evaluación, los jurados decidieron que el nuevo eliminado del ‘reality’ debía ser Juan Pablo Barragán, que tuvo varias equivocaciones en su preparativo, pues le faltó sazón, como dijo el chef Nicolás De Zubiría.

“Muchas gracias por todo lo que me han enseñado, por lo que he aprendido. Este programa me salvó la vida. Gracias a todos porque hicieron de mi vida más feliz. Espero que la vida nos siga juntando. Di todo lo que pude. Yo como cocinero soy buen comediante”, fueron las palabras de Barragán.