El artista fue enfático en sus declaraciones en el popular show de entrevistas de la Diva Rebeca: “La televisión es un negocio. Es una trituradora de carnes. Es un formato que se está muriendo. El ‘streaming’ se lo está comiendo. Ya nadie mira televisión abierta. Ven Netflix, Amazon y Apple TV, es el presente y el futuro inmediato. La televisión es un formato en plena decadencia. Es un juego donde ambos ganamos. Si a mí me representa algo también la televisión la seguiré haciendo porque me encanta y me divierte actuar, pero no es a toda costa”.

Según Martín Karpan son momentos de cambio y se ve el desespero por vender. “Están dando manotazos de ahogados, uno los ve que no tienen idea al final de cómo quieren hacerlo, pero hay que hacerlo. Hay que hacer ‘remakes’ que no terminan de funcionar y de entenderse, terminan aburriendo al público. Repiten fórmulas. La televisión es dinero, es todo lo que importa. Si el productor hace rating funciona. Y es una base mediocre porque le estás dando al público la misma fórmula una y otra vez, al final lo vas a enfermar. Ser parte de eso también es algo que incómoda por momentos”, confesó.

Esta charla dejó ver una faceta profunda de su vida. Aseguró que tomar la decisión de viajar y volver a empezar no le genera miedo. Y se mostró como pocas veces lo ha hecho.

“No voy a estar encerrando haciendo cosas que no quiero hacer. ¿Para qué? Ahora es el momento, las cosas se hacen ahora. Vivimos enloquecidos, enfermos de estupidez. Siento que cada vez necesito menos cosas y liberarme de esa carga me hace sentir mejor”, contó el recordado artista.

