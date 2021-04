green

En el último capítulo de ‘La tele letal’, De Francisco y Santiago Moure entrevistaban al precandidato presidencial Camilo Romero, quien comparte signo zodiacal con el también expresidente Uribe.

Esa coincidencia llevó la conversación al punto en que Moure dijo que Martín “tiene ganas de entrevistar a Uribe”.

Martín se puso serio y reconoció que le espanta la idea: “No, me cago. Me cago del susto“, dijo.

“Te lo digo sinceramente”, le dijo a Romero: “Si dice que sí, me toca frentear, pero de que me cago, me cago”, agregó.

Este fue el segmento del programa y la reacción de Martín al imaginar que fuera cierto: