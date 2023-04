En septiembre del año pasado, el actor Mario Cimarro, recordado por su personaje de Juan Reyes en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, se convirtió en padre a sus 51 años. El cubano tuvo a su primogéntica, Brianna, con su ahora prometida Bronislava Gregušová. Desde entonces, la pareja presume de sus lindos momentos y recuerdos en familia, pero mantenían en privado la identidad y rostro de su hija.

Al mes de nacida, el actor reveló el significado del nombre de su hija con la la modelo eslovaca de 30 años. “Briana tiene facilidad de hacer amistades debido a su gran simpatía. Es inquieta, entusiasta, curiosa y observadora. Su fortaleza interior, la perseverancia para conseguir objetivos, la constancia, la voluntad y la seguridad en sí misma la definen como virtuosa, fuerte y noble. Tiene una imagen sofisticada, pero alegre. Y con una alegría infinita tu papá y mamá celebramos tu primer mes de cumpleaños!…Por cierto, no me hagas caso cuando te habló ininteligiblemente y en confusos sonidos casi siempre acompañado de una gran sonrisa, lo importante es que me doy cuenta rápido y te comienzo a hablar normalmente”, escribió Cimarro en su Instagram hace un año.

Mario Cimarro mostró rostro de su hija Brianna

Ahora, un año después de haber recibido a su hija, el actor y la modelo posaron para la revista HOLA! y revelaron el rostro de su pequeña en el mes de su nacimiento, además contaron detalles de su amor, su compromiso y futura boda. En las pocas fotos que se conocen hasta ahora, se ve al actor posando en su hogar con su prometida y sosteniendo a su pequeña.

“Cada segundo, minuto, cada hora, cada día, semana y mes a tu lado, es un sinfín de descubrimientos y emociones que no me quisiera perder. Sé que es imposible disfrutarlos todos al momento que pasan, y la vida requiere de nuestra presencia y obligaciones. Pero regresar a casa y que tu mamá me cuente de las buenas nuevas es un premio igual de emocionante, como cuando descubriste tus deditos, o cuando te viste al espejo por primera vez, o como cuando descubriste que puedes dar vueltas en la cama, o como cuando descubriste que puedes gatear, o cuando por fin notas a las palomas que vienen a picotear en la ventana. Hoy, queremos que el mundo se entere de tu feliz cumple adorada hijita mía”, escribió Cimarro junto a la foto de portada.

