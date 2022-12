A casi cuatro meses de haber recibido a su primogénita Briana, el actor Mario Cimarro y su prometida, Bronislava Gregušová, siguen presumiendo lindos recuerdos en familia con sus cientos de seguidores en redes sociales. Aunque el actor de 51 años y la modelo eslovaca, de 30 no han revelado públicamente el rostro de su pequeña, sus dedicatorias a la bebita se llevan toda la atención de los internautas.

El actor cubano, recordado por su personaje de Juan Reyes en ‘Pasión de Gavilanes’, se convirtió por primera vez en padre el pasado 31 de agosto. Cuando la pequeña cumplió su primer mes de nacida, la presentó oficialmente con el nombre de Briana, “en tu primer mes hablaremos de tu nombre…Briana…tiene facilidad de hacer amistades debido a su gran simpatía. Es inquieta, entusiasta, curiosa y observadora. Su fortaleza interior, la perseverancia para conseguir objetivos, la constancia, la voluntad y la seguridad en sí misma la definen como virtuosa, fuerte y noble. Tiene una imagen sofisticada, pero alegre. Y con una alegría infinita tu papá y mamá celebramos tu primer mes de cumpleaños”, escribió junto a una foto de los tres.

Mario Cimarro y su bebita Briana se preparan para la navidad

Este 2022, la pequeña de tres meses de nacida celebrará por primera vez la Navidad, y aunque tal vez no recuerde mucho sobre esta primera celebración, para sus padres sí significa un regalo preciado. Hace unas horas, Cimarro compartió con sus 1.8 millones de seguidores en Instagram, una galería de fotos junto a un árbol de Navidad y sosteniendo a su bebita, a quien le puso un emoticón de corazón en su rostro para ocultarlo.

Aunque su pareja no aparece en las imágenes, el mensaje fue una sentida dedicatoria para la madre de su hija. “Esta Navidad disfruto a tu lado a esta bendición que tengo aquí conmigo. Tan angelical, tan dulce, tan tierna, tan tú, tan yo. Cada día verte como la cuidas, atiendes, estás pendiente de cosas que sólo tu instinto de mamá puede. Es una humilde experiencia, mi amor, ustedes dos definitivamente me están haciendo un mejor hombre. Estoy viviendo a tu lado momentos únicos, los disfruto, te disfruto, las disfruto inmensamente. No quisiera nunca apartarme de ustedes, ni para ir al súper, porque las extraño a rabiar”, escribió. Su prometida le respondió inmediatamente.”Totalmente enamorada de ti, los amo a ambos hasta el infinito y más allá”.