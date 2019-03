“Ahí comenzó la tortura y todo el trauma para mí porque el día en que yo gané, cuando ya había subido a la habitación y ya me habían entrevistado periodistas, me dicen: tienes que devolverte a la tarima y regresar la corona porque tú no eres la que ganaba”, afirmó Patiño.

Agregó que al conocerse que ella era la Chica Med, un hombre desconocido, al parecer un narcotraficante, se levantó de la mesa y disparó al aire porque no habían elegido a su preferida.

Según el informe, Chica Med fue un concurso de modelaje a mediados de los años 90 en el país. El certamen se convirtió en una plataforma para nuevos talentos como Amada Rosa Pérez, Marilyn Patiño, Bianca Arango, Jessica Cediel y María José Barraza.

Su presidente fue el empresario Alberto Borda, quien fue asesinado a tiros en el 2003 en el norte de Bogotá por estar involucrado con narcotraficantes y tener negocios ilegales.

El concurso estuvo en el ojo del huracán de la opinión pública porque al parecer estuvo patrocinado por el narcotraficante Wilber Varela, alias ‘Jabón’, uno de los principales capos del cartel del Valle del Cauca.

La periodista de entretenimiento Gloria Franco indicó al programa que Valera llegó a ofrecer hasta 100 millones de pesos de la época a Borda para tener a su servicio a cualquier modelo del certámen.

Actualmente, el caso de Borda sigue en la impunidad porque muchas personas se negaron a declarar por miedo a represalias de bandas delincuenciales.

De acuerdo con las autoridades, el principal sospechoso del crimen fue alias ‘Jabón’, quien fue asesinado el 30 de enero de 2008 en Venezuela.