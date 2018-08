Cabe recordar que tiempo antes de su muerte, la artista había sido diagnosticada con trastorno bipolar.

Por eso, incluso, Kidder se convirtió en activista de temas relacionados con la salud mental y en defensora de causas de izquierda.

Pese a eso, la actriz terminó acabando con su vida un mes antes de que también lo hicieran la diseñadora Kate Spade (que le dejó una nota de suicidio a su hija de 13 años) y el chef Anthony Bourdain (que se ahorcó, según la Fiscalía de Francia), poniendo de relieve el vertiginoso aumento global de los suicidios y la importancia de enfrentar este tema.

El artículo continúa abajo

Kidder no solo protagonizó la trilogía de ‘Supermán’, lanzada entre 1978 y 1983, como la reportera estrella Luisa Lane, también realizó una aparición especial en la película de 1987 sobre el superhéroe de DC Comic, titulada ‘Supermán IV: The Quest for Peace”.

Su carrera alcanzó la cima mientras trabajaba con estrellas de cine como Robert Redford y Richard Pryor. Sin embargo su popularidad disminuyó después de sufrir un colapso mental muy publicitado en 1996.