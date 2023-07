En los últimos días, la presentadora vallecaucana fue tendencia en redes sociales por un video que mostraba cómo había sido su última aparición en el noticiero del Canal RCN.

En ellas se apreció el momento exacto en el que sus compañeros de set Yamit Palacio y Jessica de la Peña le dirigieron unas palabras por su última aparición en el informativo.

Luego, De la Peña agregó: “Margarita, en nombre de todos los que hemos tenido el privilegio de conocerte y trabajar contigo, queremos decirte… ¡hasta pronto!, y darte las gracias por estos tres años”.

Lo que llamó la atención de los internautas fue la reacción de Ortega, quien lució completamente asombrada por lo que había escuchado. De hecho, esto desató una ola de comentarios negativos en redes por parte de diferentes usuarios.

En principio todo fue confuso, no obstante, este lunes la propia presentadora les aclaró a sus seguidores lo ocurrido y explicó que ese video es de hace siete años, cuando renunció al canal mencionado. Además, dijo por qué reaccionó de esa manera.

“Queridos míos: para que quede claro: Hace siete años renuncié a Noticias RCN para seguir mi camino profesional en CM&. Mis compañeros al aire me dieron unas palabras de despedida que no esperaba, que me conmovieron y sorprendieron”, escribió inicialmente la también actriz en su publicación en Instagram.