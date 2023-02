En el capítulo de anoche, cinco concursantes del equipo de Marbelle se enfrentaron por un cupo una semana más dentro del ‘Campamento musical’ de La Descarga, el templo de la música. Como es costumbre en esta etapa de la competencia, uno sería protegido por la mentora y otro, sería el eliminado por Gusi, Santiago Cruz y Maía.

Dareska fue la primera en subir al escenario interpretando Pa’ todo el año. “Quiero resaltar la elegancia que Dareska le imprime al género” dijo Maía al finalizar la presentación de la pupila de Marbelle.

Enseguida, Dareska se mostró conmovida al recordar la discusión que tuvo con Breiner, su compañero del ‘Campamento musical’, quien la acusó de ser una “daña hogares”.

“Soy una mujer elegante y con muchas cualidades y eso me lleva a algo que sucedió y de pronto me exalté y a pesar de la situación no perdí la elegancia y la cordura. Las mujeres hemos luchado muchísimo por hacernos respetar en muchos aspectos y uno de ellos es la amistad entre un hombre y una mujer, que en muchos ojos es mal vista, lo más triste de todo fue que él (Breiner) mencionó tres compañeros, pero yo a ellos le sumo dos, Gusi y Santiago, que también me parecen interesantes, que los admiro porque tienen cualidades bonitas, porque son guapos, eso no está mal”, dijo refiriéndose a las acusaciones de su compañero por supuestamente, sostener algo más que una amistad con El Puma Vallenato.