Maureen Belky Ramírez, mejor conocida como Marbelle, es una de las cantantes que más ha dado que hablar en redes sociales y medios de comunicación, no solo por su carrera artística, sino también por algunos temas relacionados con su vida personal.

En sus perfiles de Instagram y Twitter, la exmentora de ‘La Descarga, el templo de la música’, suele ser muy abierta a dejar su opinión sobre diferentes temas. En algunas oportunidades, incluso, ha generado controversias entre sus seguidores.

Cirugías de Marbelle

Recientemente, la intérprete de Adicta al dolor brindó algunos detalles de las cirugías estéticas a las que se ha sometido, pues, a lo largo de su vida, ha recibido múltiples críticas por su apariencia física. Eso, hizo que, a muy temprana edad, comenzar a visitar a los cirujanos plásticos. Su mamá fue la persona que más la impulsó a operarse, así lo reveló en una entrevista con ‘Suso, el paspi’.

“Realmente nunca he negado mis cirugías. Eso ha sido culpa de mi madre”, dijo. Cuando tenía 16 años, comenzó a sufrir de bullying. Por esa razón, cuando cumplió 18 se realizó su primer aumento de senos. “Yo no quería, pero mi mamá sí, y me terminé poniendo unas ‘cosotas’ grandotas”. Entre los 18 y los 21, pasó por dos liposucciones.

Esas no han sido los únicos retoques que se ha realizado. Hace unos años se realizó el bypass gástrico, con el que logró bajar varios kilos. “Lo hice porque soy chiquita, mido 1,60 cm y estaba pesando casi 85 kilos”. Incluso, en su rostro también se notó el cambio, aunque muchos pensaron que también había hecho algo en sus pómulos y barbillas. “Mi quijada es así desde chiquita”, le dijo a Suso.

¿Cuántas cirugías tiene Marbelle?

Además de las ‘lipos’ y el baypass, la artista también se realizó una explantación de prótesis mamarias, uno de los temas más comentados en las últimas semanas. “Llevaba mucho tiempo queriendo operarme. Había tenido tres experiencias anteriores desde mi primer aumento de senos y empecé un proceso de reducción que no fue nada fructuoso hasta que llegué a un punto que me conformé… Luego del baipás seguía sintiéndome inconforme con mis senos, sobre todo con uno de ellos… Tenía mucho miedo”.