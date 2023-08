El presentador de noticias RCN publicó en su cuenta de Instagram un gracioso video que causó curiosidad ente sus seguidores, pues el periodista aparece huyéndole a una de las trabajadoras del canal.

Lo que sucedió fue que una maquilladora llamada Brigitte Cañón intentaba aplicarle polvo en la cara a Felipe Arias para que no se le viera la cara brillante al aire con las luces del estudio.

Sin embargo, el comunicador salió corriendo e intentó esquivar a la mujer en más de una ocasión, pues aseguró que no le gusta que le apliquen maquillaje y prefiere salir al natural.

A pesar de eso, todo se trató de un juego, pues el periodista terminó dejándose maquillar para salir bien en el programa.



Junto al gracioso video, Felipe Arias escribió que valora mucho el trabajo de las personas que lo ayudan en el canal.

“Confieso que me gusta muy poco o nada que me apliquen polvo en la frente para que no brille con las luces del estudio. Pero también aprovecho, con todo el cariño y respeto, para tener un momento de diversión con las valiosas maquilladoras que se preocupan por mantenernos bien en @noticiasrcn querida Brigitte Cañón @bri_canonmua gracias por tu gran trabajo, Dios te bendiga siempre, te aprecio mucho y admiro profundamente”, escribió el presentador en su post.