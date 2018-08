La paisa contó en una de sus cuentas alternas de Instagram, que varios seguidores le habían reportado que no podían entrar a su perfil @manugomezfranco, pero en un principio pasó por alto dicho comentario. Sin embargo, algunos compradores le escribieron por WhatsApp el mismo mensaje y al darse cuenta, rompió en llanto pues no es la primera vez que tiene un problema con esta red social.

“Este perfil no está disponible en tu zona” es el mensaje que le sale a los seguidores colombianos de la exprotagonista.

A través de un Instagram Live, la exprotagonista explicó lo que había sucedido realmente y prefirió hacerlo público para que sus clientes no pensaran que quería robarse la plata. Incluso, habilitó líneas de WhatsApp para seguir con el negocio y tranquilizar a sus seguidores.

“No sé si mucha gente me reportó la página, no conozco lo que habrá pasado. Si toca empezar de nuevo, toca, pero es muy complicado volver a conseguir el millón y medio de seguidores que ya tenía, porque yo no soy una presentadora o alguien que salga en la televisión, a mí me tocó ganármelos”, manifestó.