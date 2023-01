Desde que Shakira lanzó su más recuente tema musical ‘BZRP Music Sessions #53’, en el que además de lanzar dardos venenosos a Gerard Piqué y a Clara Chía, también aprovechó para mencionar a su exsuegra, Montserrat Bernabeu.

Desde ese momento han surgido un sinfín de especulaciones sobre la actual relación de la barranquillera y la mamá del exfutbolista. De hecho, hace unos días se viralizó un video en donde se observa a Bernabeu mandando a callar abruptamente a Shakira.

También se llegó a decir que la colombiana le habría dado un “golpe bajo” a su exsuegra, y en esta oportunidad habría involucrado a sus dos hijos, Milan y Sasha.

María, una amiga de la familia de Piqué, habló con el programa español ‘Cuatro al día’, y aseguró que Montserrat Bernabeu la estaría pasando muy mal por toda la atención mediática que ha recibido su hijo y familia luego de la separación del empresario con la artista.

“Yo creo que esto les ha sentado muy mal. No entiendo, porque si dos personas se pelean, lo tiene que arreglar entre ellos, no tienen que meter a la familia. Pero involucrar a la mamá de Gerard, una doctora, una persona humanitaria, no lo entiendo”, les indicó la mujer a los periodistas, y agregó: “Yo esto no me lo hubiera imaginado jamás, es que no lo entiendo, la verdad”.