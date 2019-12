View this post on Instagram

#DígaloAhora Nuestro Fisgón se fue hasta Los Ángeles, Estados Unidos y se encontró este cuadro ¿A quién vemos ahí? Nada más y nada menos que a @maluma, el cantante colombiano estaba con una chica, pero precisamente ahí está el asunto, ya que esta chica es nada más y nada menos que la misma @natalia o al menos es una mujer que usa la misma ropa que le hemos visto a Natalia en sus redes recientemente. . ¿Será que volvieron? ¿O son unos novios civilizados que luego de terminar pueden hablar como amigos? . . . . . . . . #Maluma #NataliaBarulich #LaRed #NadaSeNosEscapa #CaigoEnLaRed