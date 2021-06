En su cuenta de Twitter, Maluma publica un contenido diferente al que tiene en otras redes sociales, pues allí muestra algunas opiniones sobre temas o situaciones que le pasan.

Este sábado en la mañana, el antioqueño le comentó a los 7.5 millones de seguidores que tiene en esa red social que hay hombres que mienten para acercársele y pedirle una foto.

Según él, hay muchos que son tímidos y dicen que la instantánea es para su pareja, pues piensan que es un “delito” decir que es para su colección personal.

Sin embargo, dice él, no hay ningún problema en esa situación porque, sea como sea, va acceder a tomarse la foto siempre y cuando pueda.

“Me da risa lo manes (hombres) que me paran en la calle y me dicen: ‘ey Malu, una fotico pa’ mi mujer” como si fuera delito que fuera pa’ el”, escribió en su cuenta de Twitter, aunque el mensaje también lo compartió en Instagram.

