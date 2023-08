La cita fue en el City Hall, del club El Rodeo, en Medellín, donde Maluma presentó su nuevo álbum acompañado de su familia invitados, amigos y periodistas realizó el estreno musical de este trabajo que marca un antes y un después en su carrera. Además de contar con Lionel Messi en uno de sus videos.

El disco conserva los sonidos propios del género urbano, con elementos de pop, salsa, electro, bachata, rap y tejano.

Uno de los atractivos del disco es la canción Gafas negras, al lado de J Balvin, que precisamente arribó al City Hall para acompañar a Maluma en su lanzamiento. El video de ‘Gafas negras’ lo grabaron en Medellín. También tiene canciones con Marc Anthony, Don Omar, Carín León, Yandel, Jowell y Randy, además de Ryan Castro, entre otros.

(Lea también: Ed Sheeran lanzará su segundo disco en un año, inspirado en el verano pasado)

“En el disco están puestos todos esos años de madurez que me ha dado la música, soy una persona que tomo decisiones de una manera muy diferente, más consciente, me siento más adulto, pero con las chispa de siempre, porque entiendo que mi carrera apenas está comenzado”, contó el artista urbano.

Esta etapa de su vida personal y musical, está inspirada en personajes como Batman, Hugh Hefner y James Bond, “con un toque de rudeza, flow y su estilo inigualable para construir el personaje, su nuevo alter ego, Don Juan”.

“Me siento muy feliz de hacerlo en Medellín, álbum que se respete lo tengo que lanzar en ‘medallo’, para mí no hay nada más importante que tener a mi familia y a mis amigos cerca y por eso lo quise hacer acá, con mi gente”, relató Maluma.

Son 19 canciones inéditas, más seis bonus tracks que se han convertido en hits radiales como ‘Sobrio’, ‘Mama Tetema’ y ‘Junio’, entre otros, los que integran este nuevo trabajo discográfico.

El artista, de 29 años de edad, explora en géneros como la bachata con el tema Procura y propone nuevas fusiones de ritmos como el pop-norteño con Según Quién, con Carín León, y en salsa-urbana con la canción La Fórmula, al lado de uno de sus grandes amigos, Marc Anthony.

“Soy real conmigo mismo, ya no estoy para hacer lo que dice o le gusta a la gente, ya siento presión, me siento bien liviano en este momento de mi vida, me siento en paz, con una vibra positiva, feliz, enamorado de la vida como nunca me sentí y eso se ve en la música y en los conciertos”, expresó luego en charla ante los periodistas.

Maluma llegó ayer jueves al mediodía a Medellín desde Los Ángeles para presentar Don Juan, y la mañana de este viernes regresó a Estados Unidos para el inicio este 31 de agosto, en Sacramento, de ‘Don Juan World Tour’.

Por la alfombra color lila desfilaron personajes como Yandel, Blessd, Sog, Golpe a Golpe, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, Juan Duque, Fainal y Shako, René Higuita y Rigoberto Urán, entre mucho otros.