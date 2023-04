Son muchas las muestras de cariño, honor y respeto que se han visto al cumplirse otro año de la muerte de Martín Elías Díaz Acosta, hijo de Diomedes Díaz y uno de los personajes más queridos del folclor vallenato en los últimos tiempos. Y en medio del programa ‘Lo sé todo’, la presentadora Mafe Romero pasó un momento emotivo y lleno de recuerdos fuertes al hablar del tema.

Recordando el triste suceso y la pérdida del cantautor, emitieron un video de Rafael Santos Díaz en el que anunciaba el lanzamiento de una canción para homenajear a su “hermanito” y cantaba una parte de la letra. Pues, al volver al estudio, los presentadores se mostraron golpeados emocionalmente porque habían conocido en persona al artista.

Pero Romero fue la que más convivió con Martín, por eso quiso compartir un recuerdo, que quedó en su cabeza, a pesar del paso de los años.

La historia que recordó Mafe Romero por la muerte de Martín Elías

Después de cantar en coro una estrofa de la canción ‘Soy tuyo’, Elianis Garrido y Ariel Osorio dejaron que su compañera hablara y se desahogara. “Qué vació tan inmenso el que dejó Martín Elías en la música vallenata. Viví muchos momentos, gracias a Dios, junto a Martín Elías. En el plano laboral y en la amistad; la pérdida me dio muy duro, estuve muy cerca de él”, dijo Romero.

Pero hubo un momento fuerte, que conmovió a todos, cuando la misma ella misma se refirió al accidente en carretera y la escena que presenció del hijo de Diomedes Díaz.

“Yo iba pasando en el momento del accidente, minutos después de que había ocurrido. Recuerdo perfectamente la fila de carros; me bajo, veo al que era su mánager y veo a otro amigo de Sincelejo. Martín fallece en mi ciudad, en Sincelejo”.

Intentando no llorar, manteniendo el tono de voz, Mafe Romero recordó las palabras que quedaron en la memoria de quienes estuvieron cerca de la familia de Martín Elías en ese duro momento: “Luego de batallar y pasar seis paros. Martín no se quería ir, estaba aferrado a la vida. Y decía: -No me dejen morir. ¡Mis hijos, mis hijos, mis hijos!-. Decía y repetía antes de fallecer”.

Mientras ella se tapaba la cara, las expresiones de Elianis Garrido y Ariel Osorio comunicaban bastante de lo que estaban sintiendo. Eso mismo se transmitió a los televidentes en la tarde del 14 de abril de 2023.