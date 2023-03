A través de sus redes sociales la cantante Madonna reveló cuáles son sus 5 secretos de crianza clave con los que crecieron sus 6 hijos, para tener una convivencia sana.

La cantante contó cuáles son las reglas fundamentales que tiene con sus hijos, y que se deben procurar respetar todo el tiempo, para tener una mejor convivencia en su hogar, en el que prima el bienestar de todos sus miembros. Estos son los detalles que confesó la artista sobre su familia.

En su Instagram, Madonna compartió las reglas de oro que tiene en su hogar; una lista de acciones fundamentales que deben seguir sus hijos (Lourdes, Rocco, Mercy James, David y las gemelas Esther y Stella) para un mejor ambiente familiar.

Madonna hace unas semanas confesó que la maternidad ha sido una tarea muy difícil y retadora en su vida. Por esto, en sus redes dejó ver su lado más hogareño, al compartir las 5 reglas de su casa, para hacer más llevadera esta labor.

En la imagen que compartió la artista, aparece sosteniendo una pizarra en donde escribió las 5 reglas que sus hijos deben seguir en el hogar. Estas son las normas que evidenció la cantante:

En enero, Madonna explicó lo complejo que es la maternidad para ella, a través de una entrevista con la revista Vanity Fair.

“Ha sido lo más duro, la batalla más dura. Incluso hoy, me cuesta entender cómo ser madre y hacer mi trabajo. Porque, sea como sea, seas quien seas, tener hijos y criarlos es una obra de arte. Y nadie te da un manual. Tienes que aprender de tus errores. Es un trabajo que lleva mucho tiempo y es agotador porque nunca hay descanso”, explicó.

Sin embargo, agregó que es una tarea que tiene sus matices y sus momentos de gran felicidad, estando agradecida con la familia que posee y cómo sus hijos son totalmente independientes en sus decisiones:

“Crecer con una madre como yo es un reto. Lo que más feliz me hace es ver cómo cada uno de ellos ha encontrado su creatividad. Nunca he animado a mi hija Lola a hacer música, ni a mi hijo Rocco a pintar. Pero siempre les he expuesto al arte, a la música. Estoy contenta de cómo están hoy. Y estoy orgullosa de su trabajo”.