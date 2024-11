Por: Revista MB

La ‘influencer’ y empresaria Luisa Fernanda W, quien causó revuelo en redes en su momento por su relación con el cantante Pipe Bueno y su incursión en el mundo de los negocios, volvió a encender la polémica al hablar sobre los ‘realities’. Durante una dinámica de preguntas con sus seguidores, fue cuestionada sobre si volvería a participar en el reality ‘Los 50’ de Telemundo, en el que estuvo en 2023, un programa de convivencia similar a ‘La Casa de los Famosos’.

En su respuesta, Luisa no se guardó su opinión sobre estos formatos televisivos. “Al entrar a una ‘Casa de los Famosos’ uno es como un ratón de laboratorio y que experimentan con uno. Yo tengo una teoría y es que los ratones de laboratorio somos todos, porque aquí afuera juegan con todas las emociones de la gente, experimentan con todas las personas que ven este tipo de realities y juegan con sus emociones; no solamente con los que están adentro, también con los que están afuera”.

Además, afirmó que no participaría en este tipo de programas nuevamente: “A mí me parece que como experiencia es una nota, yo quizás no me iría a un ‘reality’ de ese tipo a exponerme, pues porque tengo dos hijos”, concluyó la pareja del cantante Pipe Bueno.

Las declaraciones de Luisa Fernanda W han causado diversas reacciones, especialmente en un momento en el que ‘La Casa de los Famosos Colombia’ se encuentra en auge con su segunda temporada, acaparando la atención en redes sociales. Sin embargo, muchos televidentes han criticado la elección de participantes, argumentando que algunos de ellos no son realmente famosos, sino figuras destacadas únicamente en redes sociales.

