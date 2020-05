Aunque la ‘youtuber’, en la publicación que hizo junto al cantante para revelar si esperaban un niño o niña, bromeó: “No empiecen a preguntar por el nombre por favor que ya tenemos lío con eso entonces no sabemos”.

En las últimas horas, Luisa Fernanda se arriesgó a decir que tenía dos nombres para niño que le gustaban, “pero todavía no estoy segura”, aclaró.

“Uno es Máximo, así tal cual, no Máxi, no Máximiliano, y el otro que me gusta mucho es Antonio. Me encanta el nombre Antonio; entonces, estoy pensando en cuál de esos, aunque estoy súper abierta a seguir buscando más nombres porque todavía no lo tengo claro”.