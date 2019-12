“Pues, eso de ser presidenta lo vamos a ver en un futuro, pero, la verdad, yo a veces digo ‘no, ni por el carajo, ¡ni loca!’”, contestó Luisa Fernanda W en el espacio de chismes, y luego aclaró cómo surgió esa idea:

“Eso realmente fue para mamar gallo en redes sociales, pero no, a mí eso me parece un tema demasiado delicado y yo no estoy pa’ esas”.