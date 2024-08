El pasado sábado 3 de agosto estaba programado uno de los eventos más importantes en el marco de la Feria de las Flores en Medellín, el cual es el Cantinazo de Palmahía, que contaba con artistas reconocidos de diferentes géneros y una de las figuras era Luis Alberto Posada, quien sorprendió por su ausencia en el evento, pese a ser anunciado.

Al respecto, el artista compartió un comunicado en sus redes sociales y reveló su versión de los hechos y lo que pasó con los organizadores. En el evento informaron en principio que el artista nunca llegó; sin embargo, Posada desmintió ese señalamiento y aseguró que él y su equipo estaban afuera y se les negó la entrada a las instalaciones.

“Estas declaraciones no solo no atentan a la verdad, sino que mancillan mi imagen y mi buen nombre y, además, pudieron haber generado un disturbio o un caos, cosa que gracias a la decencia de la gente de Medellín, no sucedió”, dijo Posada en el comunicado.

El cantante admitió que hubo una demora en su llegada al concierto y que la razón fue algunos problemas mecánicos en el vehículo que se desplazaban, por lo que tuvieron que parar a solucionar el inconveniente. De hecho, el artista señaló a uno de los organizadores de sobrepasarse con él.

“No me había querido pronunciar porque sucedieron muchas cosas alrededor de este asunto: el empresario me increpó fuera de La Macarena junto a otras personas que lo acompañaban en aparente estado de embriaguez. Una de esas personas que lo acompañaban me agredió a mí verbalmente y agredió físicamente a las personas que estaban conmigo”.

Por su parte, los organizadores del concierto respondieron a esta versión e indicaron que Luis Alberto debía estar en tarima, listo para su presentación, a la 1:15 a. m. del día 4 de agosto, pues en el contrato decía que su llegada era a las 12:15 a. m.; sin embargo, según les informó el equipo de logística, a la 1:30 a. m. aún no se encontraba dentro del lugar.

“Ante esta situación, Palmahía tomó la decisión de cancelar su presentación, pues el contrato y la regulación del centro de eventos exige la suspensión de cualquier espectáculo después de las 3:00 a. m. Y, en efecto, Luis Alberto apenas llegó al evento a las 2:16 a. m., lo que haría imposible cumplir con la regulación de La Macarena, además del irrespeto hacia el público”, indicaron.

Los organizadores anunciaron acciones legales para solucionar el inconveniente y dar claridad a lo sucedido, con el fin de responderles a los asistentes que fueron al ‘show’ para ver a Luis Alberto Posada.

