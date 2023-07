El cantante ‘Luifer’ Cuello anunció a través de sus redes sociales que el sepelio de su madre Dilia Mera Peñaloza, quien falleció el pasado domingo, será este jueves 6 de julio en Estados Unidos. Su cuerpo no será repatriado a Colombia.

Las honras fúnebres se llevarán a cabo desde las 11:00 de la mañana en el Forest Lawn Funeral Home & Memorial Gardens, cementerio ubicado a las afueras de la ciudad de Ocala, Florida (Estados Unidos), donde el artista estará acompañado de sus familiares más cercanos y amigos residentes en Norteamérica.

La mamá del intérprete de ‘Pin Pon Pan’ murió el domingo 2 de julio luego de una lucha contra el cáncer. El artista había suspendido su gira de presentaciones musicales para viajar hacia Estados Unidos a acompañar su mamá en sus últimos minutos de vida, pero no alcanzó, ya que esta falleció horas antes de su llegada.

“No alcancé a ver a mi mamá viva, por más que traté no pude. Te dije que me esperaras un poco más, que ya casi llegaba”, fueron los trinos desgarradores que publicó Cuello Mera al conocer que su madre había fallecido.