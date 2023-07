Aunque el artista vallenato Luifer Cuello había cancelado todas sus presentaciones del fin de semana para ir a reunirse con su madre, porque según él necesitaba verla, lamentablemente no alcanzó a lograr su cometido.

Necesito ver a mi mamá no puedo seguir la gira disculpa de todo corazón 🫶 nunca me había pasado esto jamás he quedado mal pero quiero verla antes de se me vaya

— LUIFER▪CUELLO (@Luifer_Cuello) July 2, 2023