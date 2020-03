View this post on Instagram

Jueves, 26 de marzo de 2020. Buenos Aires, Argentina. #yomequedoencasa y también vivo el presente, el aquí y el ahora consciente y responsablemente. Tampoco tengo trabajo, como muchos, los ahorros son pocos, estoy en cuarentena sola, como tantos…pero Ahora, es momento de ocuparnos de algo Urgente. En la vida hay Prioridades y nuestra prioridad hoy no es individual es Colectiva. #cuidarteescuidarnos y cuidarte es cuidar a los que amás y al otro, a esa persona que no conoces pero es tu hermano humano en esta casa de Todos, el planeta. Dale valor a lo importante y hoy lo importante es amar la vida y cuidarla. Los quiero mucho. Los abrazo fuerte. Dios los bendiga. #LorenaMeritano #asícomosoy #yomequedoencasa