Por una parte, para alentar a las mujeres que pasan por el mismo proceso y además, para difundir un contundente mensaje en contra de los estereotipos de mujer ideal que se han impuesto en la sociedad.

Meritano señaló que las mujeres no se ven representadas por los medios de comunicación y la publicidad porque, según ella, “lo esencial es invisible a los ojos”.

Asimismo, la actriz se define como “una mujer real” haciendo observación a las tres fotos en las que se ve tanto su largo cabello después de su recuperación, como también la calvicie por las quimioterapias.

Finalmente, recalcó que se siempre se ha amado, respetado y aceptado en todas las circunstancias de su vida.

Nací y moriré Real.

Me he aceptado, respetado y amado como soy.

Soy una "Mujer Real "en las tres fotos.

Así me sentí siempre, en todas las circunstancias de mi vida.

No soy hipócrita, soy auténtica y mi mensaje fue y será siempre:

" Lo Esencial es invisible a los ojos" pic.twitter.com/GAmwEQX5vH

— Lorena meritano (@LorenaMeritano) July 14, 2018