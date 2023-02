Los esfuerzos que hacen algunas celebridades de la farándula nacional por mantener la imagen frente al público las han llevado a tener notables responsabilidades y gastos que varios han confesado en redes sociales.

Ese comportamiento y toma de decisiones por parte de las mencionadas figuras a nivel nacional se convirtió en un punto de reflexión y fuertes cuestionamientos por parte de ‘Lokillo’, intérprete de ‘Rastacuando’ y más personajes.

Yédinson Ned Flórez, nombre real del comediante que pasó por ‘Sábados felices’ y más recientemente por el programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ (ambos de Caracol Televisión), fue contundente en un mensaje en el que no dio nombres específicos.

A pesar de que en la actualidad ha estado lejos de los proyectos en la televisión colombiana por una nueva faceta en su vida artística, remarcó su experiencia en la pantalla chica para sus afirmaciones.

De ahí, se refirió a algunos personajes de la que denominó como “farsándula criolla”, en medio de una fuerte crítica por algunas actitudes que aseguró ha notado en varios. Este es el video del tema.

‘Lokillo’ criticó a “farsándula criolla” por apariencias y Yeison Jiménez contestó

El antioqueño aprovechó un video desde su cuenta personal de Instagram para señalar algunas actitudes que sacó a relucir de figuras públicas con las que ha compartido en su paso por los medios de comunicación del país.

“Gente que vive de apariencias, que ustedes los ven y quieren tener vida como las de esas personas, pero les juro que lo que más abunda sin vidas vacías, vidas llenas de problemas”, afirmó.

‘Lokillo’ fue más allá en sus pullas al contar que ha visto como algunas de esas personas hacen adquisiciones costosas que después no pueden pagar y hasta aseveró que en ocasiones les tuvo que “patrocinar a esos famositos” préstamos para el almuerzo, los cuales aún no le han pagado.

“No me genera gracias que eso les pase, pero sí me genera inquietud que vivan esas vidas que no pueden sostener”, indicó, al contar que a veces los ve en eventos en los que aparentan para buscar oportunidades laborales.

Entre los comentarios de la cuenta de Instagram del programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, que replicó el video en su espacio digital, se presentó la reacción del caldense Yeison Jiménez.

El cantante de música popular salió al paso de esa reflexión con una frase contundente. “Tiene razón”, manifestó el intérprete de ‘Aventurero, que agregó emojis de fuego.

El artista en el pasado ha compartido públicamente experiencias de su origen humilde y en este caso se sumó a los cuestionamientos del humorista contra miembros de la farándula nacional que solo buscan fama sin trabajar por mejorar sus capacidades.

Recientemente, Jiménez tuvo un detalle con su padre, Orlando Jiménez Aristizábal, luego de que le cumplió el sueño de llevarlo a conocer la torre Eiffel en París.

