Lo primero que dijo ‘Lokillo’ en el matutino en vivo, molestando, es que por su nombre hasta derramó lágrimas el día de su bautizo. “La gente dice, todos los niños lloran cuando le echan agua, yo lloraba antes de que me echaran agua, porque me enteré de que me iban a poner Yédinson Ned”, dijo.

Luego, indicó que él siente que lo de su nombre es una “venganza que viene ahí en el árbol genealógico” de su familia, pues su mamá se llama Flor Emilce; su papá, Esaú; su hermano, Willdeman —es como en inglés Will, el auxiliar del futuro, ‘de man’, que es como ‘será el hombre’, osea que nos se ha definido, bromeó—; y una de sus hermanas, Durley.

Por su otra hermana, ‘Lokillo’, Willdeman y Durley intentaron interceder y, al final, ellos escogieron cómo llamarla. Sin embargo, el comediante agregó en el programa que sus papás “en algún momento la tenían que embarrar” y cuando la registraron, en vez de ponerle Angie Vanesa, pidieron que el primer nombre lo escribieran “con doble ele y ye de yuca: Anlly”.

Tras confesar lo de la supuesta “venganza”, ‘Lokillo también expresó en ‘Día a día’ que sí se ha encontrado tocayos y añadió de dónde es que cree que salió su nombre. Claramente, esto lo explicó con algunos chistes.

“¿Sabe qué es lo más curioso? Ned parece ser un nombre más normal y he encontrado más fácil tocayos para Yédinson, en el fútbol, porque los futbolistas como todos han sido pobres y yo también fui muy pobre, entonces a todos los pobres les ponen Yédinson. Y Ned, solo sé que mi mamá me puso así por Nelson Ned y Ned Flanders; de resto no he visto un Ned… Por Internet, yo creo que también fue la influencia”, puntualizó.