La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, sigla en inglés) encarga del estudio del universo y espacio ha decidido apostar por una plataforma de streaming. El anuncio fue dado por esta agencia del Gobierno estadounidense en las últimas horas.

El servicio que será dado por la NASA será llamado ‘Nasa Plus‘ y será lanzado antes de que culmine 2023, aunque no hay una fecha exacta. Se espera que esta plataforma sea la competencia directa de ‘Netflix’, ‘HBO’ entre otras.

La nasa explico que su plataforma se encontrará disponible a través de la aplicación de la Nasa en dispositivos móviles y tabletas con iOS y Android. También se podrá ingresar a través de reproductores multimedia de transmisión, como Roku, Apple TV y Fire TV, además de la página web.

La plataforma de la NASA incluye mejoras en su portal web para mejorar la navegación, busca facilitar a los ciudadanos del mundo la exploración del sistema solar, además de prometer que su servicio será gratuito y abierto a todo público.

