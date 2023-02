La protagonista de la novela ‘La piloto’ le dio una extensa entrevista a Yordi Rosado para su canal de YouTube, en la que habló de varios momentos de su carrera.

En la conversación se refirieron a las constantes relaciones que se dan entre compañeros de set. Livia Brito dijo que esas situaciones son comunes porque a lo largo de varios meses de grabaciones, los actores les envían mensajes a sus cerebros sobre sentir amor hacia alguien y eso hace que en medio de las producciones nazcan tantos sentimientos entre famosos.

En su caso, dijo ella, esos enamoramientos hacia sus compañeros fueron comunes por lo que vivía en su entorno personal:

“Me pasó varias veces. A parte, yo soy una mujer que no me siento una mujer bonita. A mí me da pena y me da vergüenza que la gente me vea. Y como era tan velluda —yo tenía bigote y era uniceja— era un hecho para mí que los hombres cuando me volteaban a ver, yo pensaba que ellos veían lo malo de mí. Mi mamá me decía que era hermosa, pero no le hacía caso”.

Y continuó explicando: “Tenía tanto trauma de que yo no les gustaba a los hombres, que no tenía novio y que para mí era muy raro darme la mano con un hombre; entonces, cuando yo empiezo a hacer novelas, ahí me daban todo. La novela lo hacía por mí y no tenía pasar que por citas, me daban los diálogos y el sentimiento. Para mí era más fácil que el amor se fuera dando así”.

Todo ese relato dio paso a que Livia Brito hablara de su primero novio, Danny Frank, relación que comenzó cuando ella tenía 22 años y los maltratos que, dijo, sufrió de él:

“En esa relación tuve muchos problemas porque Danny era alcohólico. Era cantante. Danny llegaba a las 6:00 de la mañana borrachísimo hasta el tope y a fuerza quería hacer el amor. Yo estaba extremadamente cansada y llegó al punto de viola… Yo le ponía clavos en la parte de abajo para que él no pudiera entrar, pero rompía la puerta”.

La reconocida actriz, protagonista de otra novela titulada ‘La desalmada’, contó que su vida personal estaba lejos de algo así, aunque no fue de manera simultánea.

En su relato, continuó diciendo que su suegra era “extremadamente cristiana” y que él le decía que era su “obligación porque la mujer tiene que darle sex… al marido”. Brito aseguró también en la entrevista que él le “llegó a pegar” para que tuvieran relaciones.

Además, que había violencia psicológico: “Me decía: ‘Tú no sirves para un cul… no sabes cocinar, no sabes hacer esto o lo otro, no sabes hacer nada. Fue un maltrato muy fuerte y yo no sabía cómo salirme de ahí hasta que fui independiente para irme porque no quería regresar a mis papás“.

Brito también dijo que para ella llegó a ser normal que él la golpeara y la abusara porque no tenía punto de comparación con otra relación. Además, que su relación atravesó varias infidelidades, y por eso tuvieron varias rupturas “a los 5 años, a los 7, a los 10 y ya a los 11 fue definitivo”. Así lo comunicó en su momento:

Según dijo ella, él la engañaba frecuentemente y que las infidelidades de las que él le acusa fueron con los protagonistas de sus novelas en esos tiempos en los que no estaban juntos.

Danny Frank, que ya está casado con otra mujer con quien tiene una hija, no se ha referido a las declaraciones de su expareja.

Hace 7 años, así habló él de esa relación:

Todos los detalles de lo que confesó la actriz y otros pormenores de su vida en el diálogo con Yordi Rosado, que puede ver a continuación:

Imágenes de Livia Brito y Danny Frank

