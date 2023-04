Lincoln Palomeque recientemente cumplió años 46 años y sin duda sigue siendo uno de los galanes de la televisión latinoamericana. El actor nortesantandereano y expareja de Carolina Cruz es muy activo en sus redes sociales donde mantiene al tanto de sus actividades personales y profesionales a sus más de cuatro millones de seguidores.

Recientemente compartió una imagen de hace algunos años donde posaba para una sesión fotográfica. Anteriormente subió imágenes de su celebración de cumpleaños, donde lo acompañaron sus pequeños Matías y Salvador, los hijos que tuvo con la presentadora Carolina Cruz. En su ‘feed’ también hay publicaciones relacionadas con sus rutinas en el gimnasio, así como de los platos que disfruta.

Recientemente hizo una confesión inusual relacionada con lo que se puede definir como una desilusión profesional.

El actor publicó una imagen donde se ve sin barba y confesó que se la quitó pensando en obtener un personaje para el que audicionó y en el que puso todo su entusiasmo con la meta de quedarse con él, pero desafortunadamente no lo obtuvo.

Qué le pasó a Lincoln Palomeque

“Pasando a saludar, les cuento un cuento, estuve muy opcionado para un nuevo personaje, por eso me bajé la barba, estuve cerca de quedar, pero al final me dijeron que no, no siempre se gana, a veces no se da…”, escribió el actor reconociendo que en este oficio a veces la respuesta es no. Así mismo, recordó cómo reaccionaba a comienzos de su carrera cuando recibía este tipo de noticias. “Cuando arranqué en esta profesión era duro de entender, ya después con los años aprende uno a tomar todo con tranquilidad, lo lindo es que siempre está la ilusión, estas cosas hacen parte de la vida real, no de la vida perfecta que casi siempre mostramos en estas redes…”

El artista terminó su publicación escribiendo que estaba seguro de que si estuviera en manos de sus seguidores, ellos sí lo habrían escogido. Esto fue reiterado por cientos de comentarios que recibió donde lo apoyan y le expresan su admiración por lo buen profesional que es. “de lo que si estoy seguro es que ustedes si me hubieran escogido o no???”, escribió al final el ex esposo de Carolina Cruz.