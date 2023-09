A través de la dinámica de Instagram de la caja de las preguntas, Lina Tejeiro sorprendió a sus millones de seguidores confesando que sueña con ser madre, luego de que preguntaran: “¿Te ves siendo mamá?”

La actriz que participó en ‘La ley del corazón’, ‘Padres e hijos’, entre otras producciones, confirmó que se dejó seducir por la maternidad, pero sin revelar cuándo ni con quién cumplirá su sueño.

“Sí. De un tiempo para acá un instinto maternal ha despertado en mí, también tiene mucho que ver mi mejor amiga con su bebé, han surgido muchos embarazos y, además, soy dulce para los niños. Siempre que voy a un restaurante o a un sitio salgo amiga de un niño o niña. Sí, sí me veo siendo mamá”, dijo la modelo.

Lina Tejeiro dice si tiene novio

Asimismo, durante las historias publicadas en la red social, la creadora de contenido informó que no tiene novio y que tampoco está lista para una nueva relación, pues le está dando prioridad a sus proyectos.

“No está en mis planes tener una relación en este momento porque tengo tantas cosas que hacer con mis proyectos personales. Donde tenga una pareja o novio, no tendría la calidad de tiempo suficiente para él. En mis planes no está, no quiero, porque necesito enfocarme en lo que estoy y tengo el tiempo muy corto“, precisó.

No obstante, Tejeiro dejó claro que si en algún momento llega un hombre que entienda sus ocupaciones y de paso aporte a su vida, pues él tendrá las puertas de su corazón abiertas.

“Si llego a conocer a alguien y me mueve le piso, entiende y suma, sería maravilloso, pero, por ahora, debo enfocarme en mí y en los sueños que estoy haciendo realidad”, finalizó.

