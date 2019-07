“Lina Tejeiro es muy linda, pero dura todo el día con esa ropa de entrenar”, fue lo que trinó la usuaria junto a dos emoticones, uno de ellos de un muñeco vomitando.

Eso no se lo perdonó la actriz a la tuitera, ni por el hecho de que le haya destacado su belleza, y replicó el mensaje con esta contundente respuesta que acompañó con el emoticón de no entiendo y otro de llorando de la risa:

“¿Y qué te preocupa? ¿Si tú no me lavas y tampoco me vas a oler?”.