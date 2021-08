Por eso, lo primero que hizo la artista de ‘La ley del corazón’, que está estrenando tatuajes, fue hablarles a los chismosos, con su tradicional forma de ser bromista y risas.

“En las páginas de chismes estaban diciendo que ‘¿quién me los había hecho?’ ¡Pues el entrenador, con las pesas, quién más! ¡No hay con quién! ¡Claro, me pone las pesas ahí y me talla!”, aseguró la famosa.

No obstante, a algunos de sus seguidores no les quedó claro el tema o no vieron esas declaraciones y, en un juego que hizo luego de la sesión de fotos, le preguntaron nuevamente a la celebridad colombiana por los morados.

La estrella de la televisión les volvió a contar qué le pasó, pero más seria, ya que allí dijo que no solo fue un tema por el accesorio que utilizó en su entrenamiento, sino que confesó que tiene piel delicada.

“Me puse ahí una pesa para hacer un ejercicio y yo soy supermegadelicada de la piel. O sea, a mí me hacen así [se toca el hombro, como empujándoselo] y me sale un morado enorme”, afirmó.

Video: Lina Tejeiro niega maltrato y dice por qué tiene morados

La explicación no solo la publicó la actriz de ‘Chichipatos’, que también dijo por qué no está segura de volver a participar en un ‘reality’, sino su mánager Claudia Serrato.