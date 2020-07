“Es lo que más me preguntan las niñas: ‘¿Lina y las cicatrices?’. Niñas, la tecnología ha avanzado tanto, hay tantos tratamientos que nos pueden ayudar a disminuir una cicatriz que, en un momento donde tienes que escoger entre la salud o la belleza, pues la salud toda la vida”, aseguró la actriz.

Además, reiteró: “No me importa quedar con una marca en mi cuerpo, con tal de tener calidad de vida” y aseguró que, incluso, no descarta en algún momento mostrar las cicatrices.

“Igual se van a notar, porque son cicatrices grandes. Bueno, no tan grandes… depende de quien las vea. Pero a mí me parece que me quedaron lindas, son unas cicatrices lindas. […] El culo me quedó lindo”, expresó Lina Tejeiro.