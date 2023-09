Este martes, la artista llanera anunció en sus redes sociales el fallecimiento de una de sus mascotas, más exactamente de Frida, uno de sus perros de raza pomerania.

Con una publicación en Instagram en la que recopiló diferentes imágenes del animal, la actriz le dio el último adiós a la que fue una de las integrantes más jóvenes de su familia, pues solo tenía dos años.

“Entender la vida es difícil y entenderla sin ti será un proceso aún más difícil. Te me fuiste, Frida, y aún no entiendo por qué, todo fue tan de repente”, fueron las primeras palabras que escribió la actriz en su publicación.

De qué murió la mascota de Lina Tejeiro

Este viernes, la propia actriz confirmó que la perra falleció por una complicación que tuvo después de una cirugía.

“Sigo recuperándome de este dolor tan grande. Frida se me fue…Tenían una cirugía Coco y Frida, los iba a esterilizar a los dos porque quería evitar momentos embarazosos y además para la salud de ellos también es muy bueno. A Coquito le fue muy bien en la cirugía, está en la casa en recuperación, pero Frida después de su cirugía entró en paro”, comentó inicialmente Tejeiro.

De acuerdo con su explicación, durante 45 minutos médicos veterinarios trataron de reanimarla, pero Frina no sobrevivió.

“La vida continúa y no me puedo quedar pensando cosas que ya no sirve de nada encontrarles una respuesta. Nada me la va a devolver. Gracias por los mensajes de amor, de apoyo y de fuerza, los recibo con todo el amor porque sí ayudan a aliviar un poco este dolor que estoy sintiendo”, les dijo a sus seguidores por las fuerzas que le han enviado.

Por último, Lina Tejeiro dijo estar muy triste por lo ocurrido y dijo necesitar un tiempo para recuperarse de ese golpe.

“Lo cuento porque mucha gente quería saber qué había pasado con Frida, que era una perrita muy joven. Bueno, cumplió su misión, me hizo muy feliz. Me duele, me duele mucho el corazón…”, concluyó.

