Este sábado, el quindiano apareció en sus historias de Instagram afirmando estar “desesperado” al no tener noticias de su perro Scooby, quien supuestamente se había extraviado en el barrio El Poblado, de Medellín.

De hecho, ofreció una buena recompensa para la persona que le diera información de la mascota, ya que según él lo considera como un hijo. No obstante, horas más tarde aseguró que ya se habían contactado con él para devolvérselo, pero que a cambio tendría que entregar algo en específico.

Mauricio Gómez, nombre real del ‘influenciador’, prometió grabar todo el proceso de entrega para luego mostrarlo en sus redes. Sin embargo, todo se trató de una falsa historia.

Qué hizo ‘La Liendra’ con su perro Scooby

Este lunes, el creador de contenido volvió a dirigirse a sus seguidores para contarles la verdad, pues usó al animal como pretexto para lanzar un partido de fútbol que está armando con figuras públicas.

“Disculpen, y gracias a quienes se preocuparon por él, pero la ocasión y la sorpresa que les tengo amerita todo lo sucedido”, dijo ‘La Liendra’ en una historia de Instagram.

Según explicó, quiso basarse en la historia de una película para hacer lo mismo y por eso inventó que su perro estaba perdido.

“Gracias, discúlpenme, pero todo hacía parte del lanzamiento de ‘Fútbol Star’. Quisimos hacer la misma temática que hicieron en ‘Space Jam’, la película de LeBron James con los ‘Looney Tunes’, donde a él le secuestraban un hijo y él tenía que armar un partido. El hijo mío es Scooby, no se tomen nada personal porque simplemente fue una estrategia”, agregó en un video.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y, aunque algunos aplaudieron la forma en la que lanzó el partido que está organizando, hubo varios que criticaron el hecho de usar al animal para dicho fin.

“Yo ya estaba triste por el perrito”, “yo preocupada y salen con esto…”, “las mascotas son familia y son intocables. Muy mala broma”, “con eso no se juega y ojalá nunca tenga que pasar por una pérdida así”, “había otras maneras de presentar el partido”, “es capaz de enfermar a la mamá para vender un evento”, “este ya no sabe qué hacer ¿cómo va a meter al perro en algo con fútbol?”, “hay cosas con las que no se juegan”, “cayó muy bajo con lo de la mascota”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.