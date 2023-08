Liam Payne es conocido principalmente por ser uno de los integrantes de la exitosa agrupación de pop británico, One Direction; desde la separación de la agrupación ya tiene bastante tiempo y cada uno de los integrantes ha intentado suerte con sus proyectos en solitario, Liam claro que lo ha hecho.

(Vea también: Gracias a éxito de ‘Barbie’, actriz Margot Robbie recibirá 50 millones de dólares)

Ya se había confirmado con anterioridad que su gira por Sudamérica sería cancelada debido a problemas que tienen que ver directamente con la salud del artista, pero fue hasta hace poco que Ocesa confirmaba por medio de sus redes sociales que lo mismo sucedería con el concierto que Liam tenía previsto en la Ciudad de México.

Liam mencionó triste que tiene que postergar su gira y sus próximas presentaciones debido a una infección renal que lo ha mantenido en el hospital al menos una semana, por ello, decide seguir las indicaciones de sus médicos al pie de la letra y tendrá que descansar y seguir su tratamiento hasta que las cosas mejoren.

Con mucho pesar tengo que decirte que no tenemos más remedio que posponer mi próxima gira por América del Sur. Durante la semana pasada he estado en el hospital con una grave infección renal, es algo que no le desearía a nadie, y las órdenes de los médicos son que ahora necesito descansar y recuperarme.