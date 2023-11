Los sueños para la pareja de bailarines de continuar en el concurso de baile, que es transmitido por ‘ABC’ y Disney Plus, se esfumaron a pesar de haber hecho una buena puesta en escena de la canción ‘Whenever, whenever’, de la colombiana Shakira.

(Vea también: Guaynaa, esposo de Lele Pons, confesó que tuvo adicción a las drogas: “Estuve internado”)

Lele Pons hizo los característicos movimientos de cadera de la danza árabe que tiene el ‘intro’ de esa canción que la estrella de la música pop sacó al mercado en 2001, y después bailó a ritmo de salsa con su parejo.

Aunque para muchos sus pasos fueron casi que perfectos, el jurado calificador le puso 33 puntos de 40 a Brandon Armstrong y a Lele Pons, modelo y ‘youtuber’ que es familiar del cantante puertorriqueño Chayanne.

Acá, imágenes de la presentación de la ‘youtuber’ en el ‘reality’ de baile:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lele Pons (@lelepons)

Qué dijo Lele Pons por su eliminación del ‘reality’

Luego de su eliminación del concurso de baile, la joven venezolana publicó un mensaje en sus redes sociales donde destacó su paso por el programa y dijo estar agradecida por la oportunidad que se le brindó.

“Agradecida por esta oportunidad y por haber sido emparejada con un compañero como Brandom Armstrong. Gracias por enseñarme todo lo que sé y empujarme a ser mejor cada semana”, comentó en su post.

Lee También

A su vez, expresó sentirse sorprendida por el resultado, pero a la vez, asegura que no puede concentrarse en lo malo, sino en los buenos recuerdos de su estancia en ‘Dancing with the stars’: “Esto será siempre un punto culminante en mi vida. ¡Muchas gracias por todo el amor y apoyo”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.