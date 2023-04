Por primera vez, y solo un mes después de su boda. Guaynaa y su esposa Lele Pons revelaron un detalles personal. El cantante y la creadora de contenido unieron sus vidas en matrimonio, luego de tres años de noviazgo, y tuvieron la compañía de famosos como Sebastián Yatra, Aitana, Paris Hilton y Chayanne.

Unas de las imágenes que más sorprendieron a los seguidores de la pareja, fueron aquellas donde se ve a la novia bailando con Chayanne, el tío de la famosa: un lazo familiar que muchos desconocían. Luego de una lujosa luna de miel en Dubái, y desmentir rumores de embarazo, los recién casados visitaron varios medios hispanos y hablaron sobre su relación.

Lele y Guaynaa visitaron el programa español El Hormiguero y sorprendieron a sus seguidores con una infidencia personal, pues después de hablar sobre su álbum en conjunto Capitulations, el puertorriqueño de 30 años confesó que fue adicto a las drogas, y fue justamente su esposa y familia que lo ayudaron a recuperarse.

“Nunca antes lo había contado. Tuve una adicción a las drogas, estuve internado y me rehabilité hace dos años”, contó el intérprete de Rebota. Guaynaa, cuyo nombre real es el de Jean Carlos Santiago Pérez, reveló que empezó su proceso de rehabilitación justo cuando estaba empezando a conocer a Lele.

“Era el momento en el que también nos estábamos conociendo Lele y yo. Supe que si seguía en ese mundo la iba a perder. Gracias a mis padres y a ella estoy viviendo mi nueva vida. La adicción al alcohol es mucho más fuerte, es algo por lo que tienes que estar siempre alerta para no recaer. Quiero enviarle un mensaje a los padres que nos están viendo, nunca dejen de luchar por sus hijos, igual que mis padres no dejaron de luchar por mí. Hasta el final, vale la pena”, contó y su esposa no aguantó las lágrimas.