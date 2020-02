Antes de viajar, la famosa exhibió un video de ella en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, mostrándose extrañada porque había pocos pasajeros.

“Les cuento que mi avión tiene tres horas de retraso, todavía no han dicho por qué, pero lo que más me tiene como preocupada es que nunca había visto el aeropuerto como tan solito. Estoy literalmente bien solita y, obviamente, me imagino que tiene mucho que ver con el tema del coronavirus”, manifestó.

“Yo soy de esas personas que trato de no sicosearme con esos temas, pero estoy superpreparada por si acaso [muestra su tapabocas], porque en los aeropuertos creo que es en donde más uno tiene que tener cuidado, y ya he leído mil artículos y cosas de cómo estar alerta con este tema y más al sitio a donde voy”.

Y aunque aclaró que su viaje no era a China ni a Italia, los países más afectados por el coronavirus, sino a París (Francia), sabe que en cualquier zona podría haber riesgo.

“Pero, bueno, hay que seguir adelante con la vida, seguir haciendo las cosas, obviamente con medidas de prevención”, expresó Laura y, enseguida, les preguntó a otros viajeros qué acciones están tomando en sus trayectos para prevenir el contagio.

La grabación aparecía en la cuenta de Instagram de la celebridad, pero su historia ya desapareció. Aun así, una cuenta que replica publicaciones de famosos la subió a Twitter.