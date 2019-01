La actriz colombiana llegó a la isla asiática el pasado 21 de diciembre y desde entonces pasó allá, junto a su esposo, las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Londoño, desde su cuenta de Instagram, se ha encargado de contarles a todos sus seguidores toda su travesía en Tailandia.

En esta ocasión, subió un video y varias fotos bañando a elefantes bebés y explicó que desde que tenía planeado el viaje quería conocer a estos milenarios animales, pero que la idea de montarse sobre uno de ellos no le gustaba.

“Ahora sí, aquí me quedo entre ellos. Quería estar cerca, pero montarlos no me parecía ni cinco una buena opción. Dejarlos ser lo que son, junto a mí, ha sido más de lo que he podido pedir #lamejorexperiencia #lauradeunladoalotro #tailandia”, publicó Londoño este domingo en la misma red social.

Este es el carrusel con el video y 3 fotos de Laura Londoño, donde se ve muy feliz al lado de los animales, incluso abrazándolos:

Estas son algunas imágenes que ha publicado la actriz de su luna de miel: