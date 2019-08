Se trata en concreto de tres series exclusivas sobre el universo Star Wars y otras más sobre nuevos superhéroes de Marvel que serán exclusivos de lujo en su servicio Disney+.

El primer tráiler oficial de ‘The Mandalorian’, una nueva serie de Star Wars protagonizada por siniestros cazarrecompensas, arrancó los aplausos del público. Jon Favreau, su creador, precisó que esta sucede después de ‘El retorno del Jedi’, en un universo donde la alegría de haber derrotado al Imperio ha quedado eclipsada por el caos.

Poder contar historias en mucho más de dos horas es “estimulante y liberador”, declaró la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ante las 6.800 personas reunidas en Anaheim, la sede histórica de Disney, al sur de Los Ángeles.

Pero quizá aún más aplaudida fue la aparición del actor británico Ewan McGregor, que se unió a Kennedy en el escenario para confirmar que retomaría su papel del maestro jedi Obi-Wan Kenobi para Disney+.

Disney también anunció una serie de espionaje situada en el universo Star Wars, inspirada en la película “Rogue One”, con Diego Luna y Alan Tudyk retomando sus papeles para una precuela.

Por su parte, el jefe de los estudios Marvel, Kevin Feige, reveló que tres series nunca antes mencionadas completarán las películas del universo Marvel con superhéroes inéditos en pantalla como Miss Marvel, Moon Knight y She-Hulk.

Just announced at #D23Expo: SHE-HULK, an original series from Marvel Studios, only on Disney+. pic.twitter.com/QjrxuWC4Ad

— Marvel Entertainment (@Marvel) August 23, 2019